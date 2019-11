Oggi ripresa del lavoro a Trigoria. Mancini, prima prova di recupero

Dall’emergenza all’abbondanza, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Paulo Fonseca attende il rientro di tutti i Nazionali per fare le sue scelte in vista della sfida con il Brescia.

Oltre alla trequarti – il reparto più florido con sette giocatori per tre maglie – oggi pomeriggio il tecnico tenterà di capire come sciogliere i dubbi in difesa.

Mancini è rientrato dalla Nazionale con un indurimento del polpaccio sinistro, in settimana i medici valuteranno come procederà il percorso di recupero, ma se non dovesse farcela per il campionato sarà sicuramente pronto per la gara di Europa League in Turchia contro l’Istanbul Basaksehir.

Chance di mettere qualche minuto nelle gambe alla ripresa dovrebbe averle Mkhitaryan, rientrato dall’infortunio. Fine settimana di relax per chi non è volato in Nazionale: Spinazzola è partito per l’Umbria, Veretout ha raggiunto Firenze,mentre Smalling è rimasto nella Capitale. Così come Paulo Fonseca che ieri è stato ospite in Vaticano da Papa Francesco per la terza giornata Mondiale dei Poveri.