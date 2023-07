Oggi prima amichevole. Per Mou c’è la Boreale

Finalmente si gioca. E poco importa che l'avversario di questa mattina a Trigoria sia la Boreale, squadra romana che milita nell'Eccellenza. Dopo cinque giorni di lavoro, Mou vuole testare la rosa a disposizione, scrive Stefano Carina su il Messaggero. Due, al di là della differenza tecnica con gli avversari, gli osservati speciali: il nuovo arrivato Aouar e Belotti. Si, proprio il Gallo che a dispetto di un anno, in questa stagione non ha più scuse. I zero gol in campionato vanno annullati. Andrea intende partire con il piede giusto. Si parla tanto di centravanti come se lui non esistesse. E invece è lo stesso per il quale la Roma due anni, prima di prenderlo a zero la scorsa estate, aveva offerto quasi 30 milioni. Soltanto il no di Cairo, fece poi virare il club su Abraham. Serve ritrovarsi, subito. A partire da oggi. Ma gli occhi in questa prima amichevole saranno tutti o quasi per Aouar. C'è grande curiosità per capire come José intende utilizzarlo. Se come uomo d'ordine oppure mezzala d'inserimento. Il campionato è lontano ancora più di un mese ma la Roma lentamente si rimette in moto. Lunedì, tra l'altro, è atteso il ritorno a Trigoria dei nazionali (Ndicka, Pelle grini, Spinazzola, Cristante, Rui Patricio, Bove, Mancini). Venerdì si replica con il Latina, prima della partenza per l'Algarve dove si disputeranno altri tre test. Si, le vacanze sono proprio terminate.