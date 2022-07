Oggi in Portogallo con tutti i nazionali. Pellegrini c’è, Mourinho può sorridere

Il capitano della Roma ha già fatto segnare un record che nemmeno mostri sacri come Totti e De Rossi hanno mai raggiunto: alzare una coppa europea in giallorosso. Comunque Mourinho non ha ancora tutti gli uomini a disposizione che voleva. C’è tempo prima della fine del mercato, ma per ora sono arrivati Svilar, Matic e Celik che ieri si è presentato a Trigoria.