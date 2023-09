Oggi Dybala in gruppo: “Pronti a rialzarci”

Paulo Dybala sorride: oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, la sua presenza contro l'Empoli è praticamente certa. Ha sfruttato infatti le due settimane di sosta per smaltire il problema muscolare agli adduttori e farsi trovare in forma all'appuntamento con il campionato. Aveva chiesto il cambio durante il match con il Verona (26 agosto), da quel giorno non si è più rivisto sia in allenamento sia contro il Milan. Con i rossoneri è rimasto in tribuna e anche per questo la nazionale argentina non lo ha convocato per le due partite di qualificazione ai Mondiali. Sono passati 18 giorni durante i quali Paulo si è sottoposto a terapie e sedute personalizzate per eliminare il dolore. A certificare che tutto è finalmente alle spalle, un selfie pubblicato da Solbes, attaccante classe 2006 arrivato a Trigoria in estate, in cui la Joya è sorridente. Insomma, Paulo è pronto ad affiancare Lukaku in attacco, una coppia inedita che può risollevare le sorti della Roma: "Questa stagione sarà lunga, con tante partite. Il nostro obiettivo è competere su più fronti, abbiamo una squadra forte e giocatori importanti. Non abbiamo cominciato bene ma ho vissuto situazioni peggiori e le cose poi sono andate bene. Spero possa succedere anche stavolta", ha detto ieri ad un evento business del club all'Eur. Intanto per capire se Mancini, rientrato dalla Nazionale per una contrattura all'adduttore della coscia destra, saranno decisive le prossime ore. Al contrario di Pellegrini, che invece potrebbe restare a guardare per il riacutizzarsi del solito fastidio all'adduttore. Dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo Zalewski. In via di guarigione anche Aouar, mentre sarà disponibile Renato Sanches fermo dal 24 agosto per una lesione muscolare.