Obbligo di ripartenza

Ci sono delle partite, come quella odierna con il Lecce, che non hanno bisogno di prologhi particolari. Soprattutto se si arriva da un'eliminazione in Europa League subendo 4 gol in casa, da un mese di marzo che ha visto scivolare la Roma dal +7 sulla Juve (al 78' del match con i bianconeri) a dover rincorrere sia Spalletti (che però ieri ha frenato clamorosamente contro il Sassuolo) sia il Como di Fabregas, e da due vittorie (con Cagliari e Cremonese) nelle ultime undici partite. Non servono quindi preamboli, buoni propositi, alibi e/o mettere le mani avanti. Per una sera, servono i tre punti e basta. Il colloquio andato in scena venerdì a Trigoria tra Ryan Friedkin, Gasperini, Ranieri e Massara è stato - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - inevitabilmente interlocutorio. L'allenatore ha tante cose che non gli piacciono ma ora, abbandonato dai risultati, è in una posizione di attesa.