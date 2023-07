Nuovo stadio, sondaggio tra gli abbonati: prezzi, preferenze e zona di provenienza

Dal sondaggio, però, emergono due elementi preponderanti : i prezzi sondati e la zona di provenienza dei tifosi . Sono 32 le offerte sondate : una decina come pacchetti premium e il resto come abbonamenti standard. Approssimando i settori allo stadio Olimpico, il prezzo più basso sondato per un annuale standard in curva sud nell'anello superiore è 350 euro. Quello più elevato è 3.150 euro per un abbonamento premium in Tribuna Tevere nell'anello inferiore, quindi a bordo campo, all'altezza di una delle aree di rigore.

In mezzo, la media per gli abbonamenti standard sondati si attesta a 619 euro annui, per i premium a 1925 euro. Fra gli standard, il più caro abbonamento è in Tribuna Monte Mario, anello inferiore a bordo campo, all'altezza esatta della linea di centrocampo: 1.050 euro annui. Il meno caro fra i premium, 1.200 euro, è per gli spalti d'angolo nella parte alta dell'anelIo Inferiore in Curva Nord oppure in Curva Sud, anello centrale, proprio dietro la porta.