Nuno Morais: “José è unico, vuole sempre di più. Ed è migliorato”

A vederlo da fuori sembra un altro assistente di Mourinho. In realtà Nuno Morais è un ex calciatore di José. Tre anni con lui al Chelsea (2004-2007), debutto a 20 anni in Champions contro il Bayern Monaco e una carriera che non ha rispettato le promesse, conclusa a Cipro nell’Apoel Nicosia. Ora studia per diventare allenatore. E chi meglio dello Special One può aiutarlo?, introduce Stefano Carina la sua intervista sul Messaggero allo "studente" che è in Portogallo insieme alla Roma per rubare i segreti dell'allenatore giallorosso.