Non solo Scamacca: Mourinho valuta Okafor

Trascorrono i giorni e Belotti resta l’unico centravanti in rosa, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Shomurodov potrebbe finire al Lecce in prestito, Abraham ne avrà ancora per diversi mesi e così Mou si ritrova con il solo Gallo a disposizione. A tal punto che nella lavagna tattica, utile per comprendere il gioco delle coppie che ha in mente (titolare e sostituto) ha avanzato per ora El Shaarawy.