Non facciamo stancare José

Non è un problema di rosa, ma di condizioni dei singoli, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. F inutile elencare tutti i casi, basterebbe esaminare quello di Pellegrini, affaticato e giù di condizione (rispetto ai suoi standard). Vedo che c'è anche chi somma, a tutti gli altri, il “caso Zaniolo” ed è una pessima inutile riflessione, perché Nicolò attiene alla sfera della proprietà, non delle scelte tecniche. E se fosse stanco Josè Mourinho? E se il balletto tra i Friedkin e Pinto, l'incapacità all'ascolto delle sue ragioni lo avessero convinto che la Roma prigioniera di sé stessa non può fare più di tanto? Tremo alla sola idea che sia lui a voler interrompere un rapporto che ha rilanciato la Bella Addormentata giallorossa.