Non è il momento di coltivare dubbi

Tocca a Mourinho e Dybala spingere e sostenere la Roma, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud', José è l'anima della squadra. Il Palazzo del Calcio lo sa e, come abbiamo capito, lo marca e lo perseguita, ma lui va dritto e risponde colpo su colpo. Forse manca un pizzico di iniziativa pubblica della società, almeno per riconoscenza, per aver riportato tutti a riempire lo stadio. E poi tocca anche a Dybala spingere, perché a Cremona, per la prima volta, non è sembrato lui. Oggi ha l'occasione giusta per rifarsi: arriva la Juventus, cioè il club che l’ha scartato. Non è il momento di coltivare i dubbi. Ci vuole anche un ritorno al timone del Capitano Pellegrini. Ci serve molto il migliore Lorenzo, lo aspettiamo e lui lo sa.