Non ci resta che la forza della speranza

Contro il Verona all'Olimpico la partita della Roma è doppiamente delicata, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Il primo motivo è che sarebbe pesante non vincerein casa dopo le due delusioni contro Sampdoria a Genova avversari meno attrezzate del Verona. Il secondo test oggi è appunto quello dello stato di forma fisico e psicologico della squadra di Mourinho. Sono troppe le assenze, e poi i veneti giocano uomo in ogni parte del campo e con un'energia incessante. Sarà emergenza totale tra Covid, infortuni e squalifiche. La concentrazione sarà essenziale su due fronti: le partite che restano fino alla fine e i punti da realizzare, oltre alla competizione europea che ancora ci vede in campo. I rinnovi restano appunto chiacchiere. Sul futuro pesa la voglia ela determinazione della proprietà perché la Roma ha assolutamente bisogno di Mourinho e dei Friedkin.