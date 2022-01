Non c’è futuro senza lo Special

Mourinho resta il centro di qualsiasi progetto: con lui si può ripartire

La fiducia e la passione sono grandi ma i punti pochi, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud', e le ultime tre partite ne è arrivato uno solo contro la Sampdoria e lì si doveva vincere. Altrettanto si deve dire della partita contro la Juventus dove alcuni di noi non si sono ancora ripresi dalla brutta sensazione di quel 7 minuti di buio nei quali la squadra di Allegri ha realizzato il sorpasso. Mourinho ha parlato chiaro e non si possono non condividere le sue valutazioni: scarsa personalità di squadra e anche dei singoli giocatori. Sarebbe necessario più concentrazione più determinazione. Aspettiamo gli innesti del mercato ma adesso servono vittorie e punti a cominciare da oggi contro un Cagliari in ripresa. Mourinho resta il centro di qualsiasi progetto con lui si può ripartire E rifondare senza non c'è futuro lui lo sa e si assume tutte le responsabilità anche di parlare alla squadra con la voce della proprietà.