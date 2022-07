Niente offerte, Zaniolo può restare. Wijnaldum o Saul a centrocampo

Con Paulo Dybala in attacco José Mourinho dorme sogni sereni. Ha sistemato il reparto offensivo che la scorsa stagione stentava a decollare per l’assenza dei gol di una seconda punta e , ad oggi, può contare anche su Nicolò Zaniolo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il 22 giallorosso ha accettato la possibilità di restare a Trigoria ancora per un altro anno vista (per ora) l’assenza di offerte rilevanti.