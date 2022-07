Niente Joya, ma la Roma c’è

Finisce con un 1-1 col Nizza il ritiro in Algarve della Roma di Mourinho, che nell'ultimo match previsto per questa fase di inizio stagione preferisce lasciare a riposo Paulo Dybala. Il debutto della Joya è rimandato, presumibilmente, a mercoledì, quando la Roma ospiterà l'Ascoli tra le mura di Trigoria per un'amichevole a porte chiuse, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.