Nico resta ai margini: è giallo sulla lista Uefa

Nicolò Zaniolo resta ai margini della Roma, a prescindere se sarà inserito o meno nella lista Uefa. Il club l’ha depositata ieri, ma la renderà pubblica solamente oggi quando sarà ratificata. Un’attenzione in più per via del settlement agreement. Entreranno Wijnaldum (resterà fuori Camara), Solbakken e Llorente, usciranno Vina e Shomurodov, non Karsdorp che probabilmente verrà reintegrato. E Zaniolo? L’eventuale inserimento di Nicolò - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - non cambierebbe la linea del club nei suoi confronti e non verrebbe comunque convocato. Zaniolo al momento resta fuori dal progetto tecnico per decisione diretta presa dal presidente Friedkin, nonostante la lettera aperta resa pubblica mercoledì, giudicata "tardiva" .

Per ammissione di José, Dybala fatica a giocare due partite in una settimana, dunque, l’apporto di Zaniolo potrebbe fare la differenza. C’è poi il fattore mercato: un giocatore lasciato in tribuna per quattro mesi rischia di perdere brillantezza. Anche perché, fanno sapere da Trigoria, in estate chi vorrà Nicolò dovrà pareggiare l’offerta invernale del Bournemouth di 30 milioni. Impossibile, se il calciatore resterà lontano dai riflettori fino a giugno. Le parti hanno capito che è il caso di venirsi incontro, un passo in avanti lo ha fatto l’esterno scrivendo una lettera aperta in cui, però, non pronuncia mai la parola "scusa". È forse per questo che non saranno una manciata di righe a convincere la proprietà a cambiare idea e cancellare tutto.