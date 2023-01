Nic tra fischi e…non fischi

Dybala è il miglior acquisto ma l'abbiamo goduto poco, come Gini, fondamentali per gli obiettivi, ma anche Nicolò lo è. Mou ha ragione a difenderlo. C'è un equivoco che ha generato la polemica: José usa la tv per dire come la pensa, senza filtri. Parla ai tifosi, alla squadra, non agli addetti ai lavori e al club. Giovedì ha difeso Zaniolo, non voleva replicare a Candela, ma solo ricordare il rispetto che consolida l'appartenenza .

Le critiche a Vincent le ha solo espresse in pubblico. Per tutti, non per lui, grande romanista, peraltro subito difeso dai suoi e nostri amici. Veniamo al punto: Zaniolo ha bisogno di essere criticato o difeso? Ormai sta diventando il capro espiatorio per osservatori e arbitri. C' è voluto Sorrentino, onesto ex giocatore, per ricordare che l'arbitro Feliciani non gli aveva fischiato neppure un fallo. Speriamo che oggi vada diversamente, perché la Roma ha bisogno di vincere.