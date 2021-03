Nessuna lesione, Dzeko resta con la Bosnia

Allarme rientrato per Edin Dzeko. Il bosniaco, uscito contro il Napoli per un problema al flessore della coscia destra, è stato sottoposto a una risonanza magnetica a Helsinki, dove la Bosnia affronterà la Finlandia: l’esame ha dato esito negativo e ha escluso lesioni, scrive “Il Messaggero”. Il numero 9 giallorosso ha sostenuto l’intero allenamento col resto del gruppo, ma è probabile che inizialmente si accomodi in panchina, visto che le sensazioni di domenica sera non facevano ben sperare. Chi invece è tornato a Roma è Bryan Cristante, che ha svolto terapie a Trigoria dopo aver lasciato il ritiro di Coverciano per un problema al pube.