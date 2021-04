Nella mani dei calciatori

La parabola di Fonseca è chiara anche ai presunti estimatori

Il naufragio della Superlega ha confermato che le rivoluzioni dei ricchi falliscono. In questa vicenda il comportamento della società giallorossa è stato perfetto. Va dato merito ai Friedkin di essersi comportati, dall’inizio fino ad oggi, in modo esemplare: sempre presenti, sofferenti come noi.