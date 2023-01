Nela: “Zaniolo troverà la sua via, ha estimatori in tutto il mondo”

L'ex giocatore giallorosso ha parlato della sfida di domani col Napoli e caso Zaniolo: "Devono trovare un punto di incontro"

Domani sera Napoli e Roma si sfidano del 'Derby del Sole', con i giallorossi in piena tempesta per il futuro di Nicolò Zaniolo. Un grande doppio ex del match, Sebino Nela, ha parlato a Gianluca Lengua su 'Il Messaggero':

Napoli primo in classifica a +12, la Roma può ribaltare i pronostici della vigilia? "Non è facile battere la Roma. Il Napoli è la migliore squadra del campionato che gioca un gran bel calcio e anche in Champions ha fatto cose pazzesche. La Roma, però, è una squadra solida che sa difendere bene".

Il caso Zaniolo si poteva gestire meglio? "Bisognerebbe conoscere bene la situazione. Devono trovare tutti un punto di incontro. Se vuole andare via aspetterà con il procuratore la giusta sistemazione, ma la Roma vuole un giusto rientro".

La piazza di Roma tornerà ad amarlo qualora rimanesse? "Sentendo in giro mi sembra che l’umore dei tifosi sia cambiato. Prima erano tutti pro, adesso gli danno tutti contro. Se dovesse rimanere spero che non succeda nulla. Dalle parole di Mou ho capito che gli darà l’opportunità di giocare e mettersi in mostra. Se comincia a segnare sette/otto gol cambia tutto. Estimatori li ha in tutto il mondo perché ha fatto vedere il potenziale. Per questo qualcuno ci ha pensato e ci penserà".

Dybala è tornato da campione del mondo, è grazie a lui che Abraham sta tornando quello che era? "Devono dare continuità. Dybala ha quel qualcosa di più che tutte le squadre vorrebbero. Se Abraham ritornerà quello dello scorso anno ci potremmo anche divertire".