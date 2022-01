Ndombele, ora c’è anche il PSG

Pinto rimane ancora alla finestra per Kamara. Su Diawara ci sono Valencia e Galatasaray

La Roma attende il rientro di Diawara per capire se muoversi ancora sul mercato. Dipende da lui se Mourinho riuscirà ad avere o meno un altro rinforzo, scrive Stefano Carona su Il Messaggero.Valencia e Galatasaray sono disposte al prestito. Come sinistre suonano le sirene che arrivano dall’Inghilterra che vorrebbe il PSG forte su Ndombele. Pinto, comunque, rimane ancora alla finestra per Kamara e ieri il presidente del Marsiglia ha fatto il punto: “Per noi questa non è una situazione piacevole“. Intanto Fazio è ad un passo dalla Salernitana.