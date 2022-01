Ndombele o Kamara: Mourinho aspetta

Il portoghese ha spostato il mirino sui titolari, come Veretout: ad ora non semplice pensare a uno scambio con il Tottenham. Se dovesse uscire Diawara il tentativo verrà fatto con il giocatore dell'OM

Contro Empoli e Genoa la Roma dovrà affrontare la partita con un atteggiamento diverso rispetto a quello avuto contro il Lecce. L'impressione è che Mourinho stia alzando il tiro. Prima nel mirino c'erano i giovani o chi non rientrava nel suo progetto tecnico. Ora il mirino si sta spostando sui titolari. Veretout continua ad esser impiegato con assiduità, ma rimane il calciatore più sostituito. Le voci di un interessamento del Tottenham non si placano. Ieri il suo agente, a calciomercato.it, ha assicurato ancora una volta che "resterà almeno sino a giugno", lasciando intendere come una partenza in estate non è da escludere. Pinto, però, chiedendo informazioni per Ndombele, ha ricevuto ancora il gradimento di Paratici e Conte per il francese. Come sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero', pensare ad uno scambio tra i due appare difficile. Differenti le valutazioni, ancor di più gli ingaggi. L'unica via praticabile, eventualmente, è quella dello scambio di prestiti, ipotesi che potrebbe prendere piede soltanto nel caso il mediano degli Spurs non fosse finito realmente nell'agenda del Psg o di una big europea.