Un altro imprevisto, l’ennesimo di una stagione condizionata dagli infortuni. Si aggiunge alla lista anche Ndicka che ha subito una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Tempi di recupero di circa un mese, ovviamente a Verona non ci sarà e la beffa può essere doppia poiché a rischio c'è anche la partecipazione al Mondiale. Domenica Gasperini dovrà ridisegnare la difesa, visto che non ci sarà neanche Wesley squalificato, che rischia due turni. Celik occuperà la fascia destra mentre dall’altra parte spazio a Rensch. A scaldare i motori per prendere il posto di Ndicka c'è Ghilardi, una stagione con la maglia dell’Hellas. Al suo fianco l’eroe del derby Mancini e Hermoso. Se Ndicka non ci sarà al 100%, e pure Venturino rischia (infiammazione a un ginocchio), Koné e Pellegrini sperano di esserci per l’ultimo ballo. Manu - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - ha saltato il derby per un problema muscolare ed è finito fuori dalla lista dei convocati. Oggi alla ripresa degli allenamenti non ci sarà con il resto del gruppo e la percentuale di vederlo titolare al Bentegodi per ora è bassa. Anche per lui c'è il Mondiale in vista e non ha voglia di perderlo. Pellegrini è stato costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca per un’infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale. Rimane in dubbio, ma farà di tutto per esserci. Chi ci sarà sicuramente è Dybala che guiderà l'attacco con Malen. In caso di forfait di Koné, spazio ad uno tra El Aynaoui e Soulé (sicuri del posto Cristante e Pisilli).