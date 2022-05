Nainggolan: “Roma mia, ora facci sognare”

Il belga, ieri a Trigoria, racconta la sua semifinale: "Vorrei rigiocare la partita con il Liverpool con il Var, magari avremmo vinto noi. Quella squadra, di uomini veri, avrebbe conquistato anche lo scudetto oggi"

Radja Nainggolan ha sempre un pezzo di cuore qui, ieri è stato a Trigoria a salutare qualche amico. “ Roma mi è rimasta dentro, sono tornato per alcuni impegni personali, un saluto veloce e ora torno in Belgio“, risponde l'ex centrocampista giallorosso ad Alessandro Angeloni sulle colonne del Messaggero.

Non vedrà la partita di Conference? "Vediamo, se riesco, torno volentieri".

La Roma è a un passo dalla finale . "Sono contento, non si vince da tanti anni. La piazza, i tifosi, meritano un successo. Senza stare a guardare se si tratti di Champions, Conference o altro. Bisogna tornare a vincere in qualche modo. E basta".

Lei non c’è riuscito . "È il mio grande rimpianto. La mia Roma era fantastica, una squadra con le palle, con grande qualità. Peccato essere andato via e senza vincere".

La notte con il Barcellona vi ha dato la sensazione di poter arrivare al traguardo? "Solo quella squadra poteva ribaltare un risultato negativo come quello di Barcellona".

Quando avete capito che si poteva fare? "Durante la settimana c’erano sensazioni positive, le abbiamo cavalcate ed è venuta fuori quella grande partita. In squadra c’era grande personalità, uomini veri".

Il Liverpool ha rovinato tutto . "Ecco, quella è una partita che mi piacerebbe rigiocare. Con il Var, chissà, magari l’avremmo vinta e saremmo andati in finale. Bastava vedere il mani di Alexander Arnold e sarebbe cambiato tutto".

Dica . "Oggi, quella squadra, vincerebbe lo scudetto. In questo campionato può succedere di tutto, le prime della classe sono inferiori alla Juve dell’epoca e noi eravamo lì".

Che partita prevede domani? "La Roma non deve pensare a difendere. Ha bisogno di equilibrio. Non deve fare un’impresa. Se passa questa, il più è fatto: la Roma è più forte di Feyenoord e Marsiglia".

Chi può spostare gli equilibri? "Purtroppo non ci sarà: Mkhitaryan. Uno che ha strappi determinanti, ha la giocata, la qualità, ha forza. Devastante. Peccato non averlo a disposizione".

E Pellegrini? "Lui è forte, ha la giocata decisiva negli ultimi metri. E in più sa tirare i calci di punizione, gli angoli. Il gol può arrivare da lì".

Per il modo in cui si è inserito e per il rapporto con i tifosi, Abraham ricorda molto lei. "Pure lui è un lottatore. A volte troppo e perde lucidità, ma è molto forte".