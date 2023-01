Nainggolan alla Spal riabbraccia De Rossi

Farà un certo effetto vedere Nainggolan giocare in Serie B. E soprattutto vestendo la maglia biancoceleste della Spal. Ma al richiamo dell’Italia e dell’amicizia con De Rossi non si comanda. E così, dopo aver gettato l’amo nei giorni scorsi in una intervista a Radio Kiss Kiss (“Se Daniele ha bisogno di me, gli posso dare una mano, sono pronto ad aiutarlo”), quella che sembrava una fantasia di mercato è prossima ad avverarsi. Oramai ci siamo, scrive Il Messaggero, Radja è ad un passo dal club di Ferrara. La società di Joe Tacopina gli ha offerto un contratto di sei mesi con rinnovamento automatico in caso di promozione in Serie A. Nainggolan ha detto sì, preferendo la Spal al suo amato Cagliari e a due possibilità in Serie A che lo avevano cercato: il Verona e la Salernitana. Già in giornata, dopo che nella serata di ieri sono stati limati gli ultimi dettagli, si attende l’ufficialità dell’operazione.