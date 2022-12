Mourinho va avanti con la difesa a tre e Tammy segna ancora

Per adesso, però, nessun cambiamento rispetto a come ha terminato il primo blocco stagionale: tre difensori centrali che possono contare sulla copertura degli esterni a centrocampo in fase di ripiegamento. È stato questo il copione per gran parte della partita contro la Viterbese che si è giocata ieri mattina a Trigoria, terminata 3-1 per i giallorossi. In gol Pellegrini, Zaniolo e Abraham, per gli ospiti Volpicelli e un rigore parato da Svilar nella ripresa. Una rete, quella di Tammy, che contribuirà ad aumentargli l'autostima, anche se il vero obiettivo era mettere più minuti possibili nelle gambe.