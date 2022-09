Mourinho, ti si sono ristretti i gol

Roma peggiore tra le big per reti realizzate. La partita contro l’Atalanta non è un caso isolato

La Roma produce, ma non riscuote. E rischia di rovinare quanto di buono fatto in fase di mercato, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

La partita contro l’Atalanta non è un caso isolato ed è un problema che sta affliggendo Mourinho da almeno un anno. Per questo José durante l’estate ha chiesto giocatori dal gol facile. È arrivato Dybala che ha confermato le aspettative, poi il Gallo Belotti che sul curriculum alla voce reti segnate in Serie A può sfoggiare il numero 106.

Inoltre, sono rimasti Abraham (27 reti la scorsa stagione), Zaniolo, Shomurodov ed El Shaarawy. E poi c’è anche Pellegrini che vicino alla porta diventa un’arma vincente.

Un parco offensivo da far invidia, ma che al momento spara a salve. Sono solo 8 i gol messi a segno in questo campionato, meno di Napoli (15), Udinese (15), Inter (13), Lazio (13), Milan (13), Atalanta (11), Salernitana (10) e Juventus (9). I giallorossi sono il nono attacco in Italia, il peggiore delle big con una media gol di 1,14. Al decimo posto Bologna, Fiorentina e Spezia tutte a quota 7.

Ma il vero dilemma è che la squadra crea azioni, anche molto pericolose, ma che non fruttano. La partita emblematica è stata quella di domenica contro l’Atalanta in cui i tiri verso la porta sono stati 21 (di cui 5 nello specchio). La Roma è la formazione che ha tirato di più verso lo specchio (43 volte) al pari dell’Inter e ha ben quattro giocatori nella top 10 delle big chance fallite. Una speciale classifica che racchiude tutti i giocatori che hanno sprecato di più in campionato. Il primo è Osimhen (7), sotto di lui ecco comparire i due romanisti Abraham (5) e Dybala (4), in quinta e sesta posizione rispettivamente Zaniolo (3) e Ibanez (3). In totale si tratta di 15 gol mancati che avrebbero potuto cambiare struttura della classifica.