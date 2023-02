Mourinho soddisfatto ma non troppo: “Potevo anche andarmene a dicembre”

Il tecnico: "È un risultato straordinario, considerando che ad ogni sconfitta sembra che siamo in difficoltà e in condizioni di andare in Serie B"

Redazione

José Mourinho ha fatto una scelta ed è quella di puntare tutto sul campionato, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Lo ha certificato mettendo la squadra titolare contro l'Empoli e schierandole riserve con la Cremonese. Era l'unico modo, a suo dire. per portare a casa i tre punti: "Ho detto ai miei giocatori che dovevamo entrare in campo con uno zaino pieno delle frustrazioni della sconfitta in coppa. È un risultato straordinario, considerando che ad ogni sconfitta sembra che siamo in difficoltà e in condizioni di andare in Serie B". José è polemico, nonostante la vittoria: lamenta una rosa corta, pochi cambi, nuovi acquisti non all'altezza e una stampa (e parte del pubblico) che fanno finta di non capire le difficoltà.

Ricorda a tutti, parlando del rinnovo di Smalling, che a dicembre avrebbe potuto lasciare la Roma e trasferirsi in Portogallo a fare il ct "Non devo fare niente per convincerlo. Potevo andare via a dicembre e non l'ho fatto, ma sono rimasto qui. Questa è la mia vita".