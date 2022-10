Mourinho: “Roma, è già una finale”

Non nevica e anche il freddo è sopportabile, nonostante l’escursione termica regali una ventina di gradi in meno, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Mourinho è di buon umore. Quando vede Zalewski in conferenza stampa gli fa una battuta. Ride sornione. L’Europa è terreno di caccia per lui e questa sera è una di quelle partite che José definisce da knockout: “Non siamo qui in gita, se perdiamo siamo out. Ho visto le altre gare dell’Helsinki in casa e non sono state facili, per cui non sarà una passeggiata“.