Mourinho ritorna al centro del villaggio

Mourinho torna in trincea come ai tempi dell'Inter e si riprendere la scena, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Quella frase contro gli avversari di sempre ("Roma terza in classifica? Sicuri che la Juventus non abbia 59 punti? Siamo in Italia..") pronunciata proprio a Torino, ha riportato alla mente vecchi veleni. Gli stessi che aveva lo Special One da allenatore interista contro i bianconeri reduci da momenti bui dopo lo scandalo Calciopoli. Quindici anni dopo il passato è ancora vivo nella sua mente, quell'avversione verso la Juventus, condivisa anche dai romanisti, ha rimesso José al centro della scena. Da bravissimo comunicatore ha ricordato a tutta Italia che la posizione in classifica della sua squadra è solamente temporanea e che potrebbe variare in un istante, basterà che il 19 aprile il Collegio di garanzia dello sport si pronunci a favore della Vecchia Signora restituendogli i 15 punti.