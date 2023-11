Mourinho prepara un’altra Roma. Tra Slavia e derby almeno 5 cambi

È la settimana del derby. Non quella della possibile qualificazione agli ottavi di Europa League. Quella può arrivare anche più avanti. L'importante domani a Praga sarà non perdere. Perché se l'Europa League rimane il terreno preferito sul quale saggiare le proprie ambizioni stagionali, il derby va vinto, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. In primis per accorciare il gap con le prime quattro, per recuperare i punti persi nelle prime tre di campionato e per dare una gioia ai tifosi, rimasti fedeli anche nelle difficoltà. C'è poi una questione personale: Mou ne ha già persi tre su quattro. Il poker se lo eviterebbe volentieri. Dunque, la preparazione di questi giorni è finalizzata a far arrivare la squadra al meglio il 12 novembre. Per questo sarà necessario un robusto turnover a Praga, rendere agevoli e meno stancanti gli spostamenti in Repubblica Ceca, il portiere sarà Svilar, in campionato Rui Patricio. In entrambe, la difesa sarà composta da Mancini, LLorente e Ndicka. Non potrà fare altrimenti se vorrà lasciare Cristante a centrocampo (Smalling tornerà a dicembre). Turnover sulle corsie, a destra giocherà Celik, dato che Kristensen non è in lista e Karsdorp potrebbe essere impiegato nel derby. A sinistra spazio a Zalewski (oggi in conferenza stampa con il tecnico alle ore 19). Il centrale di centrocamdo sarà Paredes che ha riposato domenica scorsa per la squalifica, le mezzali Bove e Aouar. Dovrebbe rifiatare Cristante sempre impiegato da inizio stagione e mai sostituito. A Praga non è nemmeno da escludere l'utilizzo di Renato Sanches che è totalmente recuperato e ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per ritrovare continuità. Bryan, invece, tornerà direttamente contro la Lazio così come Dybala che partirà comunque con la squadra nonostante Mourinho lo avrebbe voluto lasciare a Trigoria. Infine, l'attacco: la Joya e Lukaku con i biancocelesti, qualche dubbio in più domani con Big Rom, Belotti ed El Shaarawy a giocarsi due maglie.