Mourinho-Pinto, due strade per il 9

Il paradosso è che il prototipo dell’attaccante che ora cerca, Mourinho l’aveva in rosa. Si chiama Dzeko che due anni fa, proprio in questi giorni, ruppe con il club pur di andare all’Inter, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. All’epoca Edin (che prima di firmare per il Fenerbahce ha sondato la possibilità di un ritorno, reso impossibile per l’ingaggio e per i rapporti non più idilliaci) aveva 35 anni, uno in più di Arnautovic, il centravanti che per le attuali possibilità economiche della Roma, stretta nella morsa del Fpp finanziario, si sposerebbe meglio con il 3-5-2 che ha in mente José. Il Bologna ufficialmente fa muro ma davanti ad un’offerta che contempli il riscatto obbligatorio dell’austriaco, non direbbe di no. Sette, otto milioni la valutazione: non pochi conoscendo l’idiosincrasia dei Friedkin ad investire per cartellini di calciatori over 30 ma comunque operazione fattibile nell’ottica dello Special.