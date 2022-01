Mourinho: “Partita orribile. Il futuro? Resto”

Il tecnico chiude nettamente la porta all’Everton: “Giocare per finire tra il 4° e l’8° posto non è ciò che voglio. Ma non cambierei questo progetto"

La qualificazione è arrivata, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, ma Mourinho non può essere contento:“Partita povera e succede spesso. Nel primo tempo ero frustrato. Sfida tecnicamente orribile e difficile da commentare. Troppo rilassati. Pensando all’Empoli, volevo far riposare Zaniolo e Mkhitaryan ma purtroppo non possiamo rinunciare a questi calciatori". Poi chiude nettamente la porta all’Everton: “Giocare per finire tra il 4° e l’8° posto non è ciò che voglio. Ma non cambierei questo progetto. Ho dato la mia parola e prima di 3 anni non me ne vado".