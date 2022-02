Mourinho parte da -9

Oggi il tecnico sarà costretto a saccheggiare la squadra di Alberto De Rossi

Tanti dubbi per i giallorossi prima della sfida con il Verona, come scrivono Alessandro Angeloni e Stefano Carina su Il Messaggero. La Roma perde pezzi e umore e il ruolo di demolitore a Mourinho si addice sempre di più. Da una parte la tifoseria che non vede l'ora si faccia piazza pulita dei giocatori ritenuti idonei, dall'altra oggi il tecnico sarà costretto a saccheggiare la squadra di Alberto De Rossi: "Mi dispiace per il mio amico Alberto, ma sarò costretto a distruggergli la squadra. Metà dei suoi ragazzi sarà con noi". Non scherza: Mkhitaryan, Carles Perez, Boer, Shomurodov, Mancini, Spinazzola, El Shaarawy, Ibanez sono tutti out, poi c'è il dubbio Zaniolo, che questa mattina farà un test. Ieri il numero 22 non si è allenato e non vorrebbe rischiare, mentre lo Special One conta di averlo almeno in panchina, insieme a Mastrantonio, Keramitsis, Volpato, Satriano e Voelkerling Persson.