Mourinho, ora non manca solo la punta: “Serve anche un centrocampista”

“Mi servono sia un centrocampista, sia un attaccante". José Mourinho rilancia dopo l’infortunio di Wijnaldum e chiede alla proprietà uno sforzo ulteriore per affrontare la prima parte della stagione in serenità, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Il tecnico analizza il problema sotto il profilo numerico e tattico: “Perdere Gini non crea l’equilibrio che noi volevamo per la squadra. Per averlo abbiamo bisogno di un attaccante e di un giocatore a centrocampo che permetta a Cristante e Matic di abbassarsi in difesa se necessario".