Mourinho: “Ma quale pari, voglio vincere”

L’ascia di guerra, almeno apparentemente, l’ha sotterrata. Inutile quindi andarlo a stuzzicare su quello che rappresenta la rivalità con la Juventus. Mourinho, per una volta, veste i panni del diplomatico: "Non è una sfida che sento più di altre. I fischi dello Stadium? Sono cose che fanno parte dello sport. Per me ogni partita ha la stessa vigilia, la stessa routine. Non cambia niente andare a giocare a Torino, l’ho già fatto tante volte, questa sarà solo una in più" . Chissà - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - se il motivo è dovuto al fatto che José annusa il profumo dell’impresa . Spazio a Matic in coppia con Cristante e Pellegrini leggermente più alto ma poi pronto in fase di ripiegamento a regalare densità in mediana. Probabilmente una Roma più equilibrata ma comunque convinta delle sue possibilità. Anche perché se da un lato mancheranno Zaniolo e Wijnaldum (che ieri, dopo un consulto con il professor Ahlbaumer, ha deciso di non operarsi e proseguire con la terapia conservativa : primo consulto tra due mesi ) Allegri deve rinunciare a Szczesny, Bonucci, Chiesa, Di Maria , Pogba e la prossima new entry Paredes. Guai però a fidarsi.

Molto della partita della Roma ruoterà dall’ispirazione di Paulo Dybala che ieri ha acceso il ritorno a Torino con un post su Instagram:"Sarà una gara piena di emozioni, tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni! Questa volta però lo farò per la maglia della Roma e darò il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione". Anche con lui, in precedenza, José era stato attento a far passare il concetto di normalità:"Paulo ha un volto da bambino ma non è un bambino. Dipende da lui, io non ho visto nulla di diverso rispetto al solito. Magari potrà sentire l’emozione prima o dopo, ma mi aspetto la solita partita".Juve-Roma è anche il confronto tra le due squadre che non hanno ancora subito reti in campionato: "Se è una partita da grandi difese o grandi attacchi? Da grandi squadre". Il mercato tra l’altro sta per regalargli altri due tasselli (Belotti - Felix è già a Cremona - e un centrocampista: stand-by per Camara e spunta Albert Sambi Lokonga dell’Arsenal), non è tempo di alzare i toni.