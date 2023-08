Mourinho lo aspetta: “Me l’hanno promesso”

José Mourinho già sapeva. Ma non si è voluto lanciare troppo: Lukaku, se sta bene, è uno che sposta gli equilibri, e lo ha dimostrato almeno nel nostro campionato. Come riportato da Alessandro Angeloni su Il Messaggero, con il belga si possono perseguire certi obiettivi, senza se ne possono inseguire altri. E su questo, Mou è stato chiaro alla vigilia della trasferta di Verona: non si è rinforzata solo la Roma, le altre non sono state a guardare. «Il mio obiettivo? Non può andare oltre al voler vincere la prossima partita, non ne sono capace. La Lazio l'anno scorso ha fatto un'impresa ma in Europa era in vacanza; l'Ata- lanta ha investito tanto; la Fiorentina chiaramente ha detto quello che vuole e rifiutare quarantacinque milioni per un giocatore (Nico Gonzalez, ndr) dice tutto. La Roma non potrebbe mai rifiutare un'offerta cosi per un suo giocatore. Noi siamo tra il quinto e l'ottavo posto, insieme con Lazio, Atalanta e Fioren- tina. Poi si può fare un'impresa espero che riusciamo a farlo ma senza stare in vacanza in Europa». E sull'arrivo dell'Iraniano: "Azmoun è una delle punte, non la punta Se sta bene ci può aiutare, come Sanches. Ci sono allenatori e club dove si scelgono i giocatori e quelli che arrivano sono le prime scelte. Sia in Italia che in Inghil- terra ci sono questi tipi di club ma noi siamo in un'altra situazione». Azmoun è una scelta condivisa, Lukaku è un desiderio necessario, una richiesta d'aiuto. «Quello che mi è stato proposto dal direttore, era Azmoun non come il mio attaccante ma come uno dei miei attaccanti. Per esserlo, se la sua condizione è buona, può aiutare. Ha fatto benissimo allo Zenit, non solo in campionato ma anche in Europa. È un grande giocatore. Non è andato bene al Leverkusen e per questo lo siamo riusciti a prendere in prestito altrimenti sarebbe rimasto lì. Pinto mi ha detto che arriverà un altro attaccante e così mi fa felice». Felice e più ottimista, forse. E magari dal quin- to-ottavo posto, la Roma diventerebbe da secondo-quinto posto, con buone possibilità di raggiungere il traguardo Champions.