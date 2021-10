Mourinho, il Re Leone in giallorosso

Lo Special One deve sentirsi il signore della foresta calcistica romana

L’arrivo in città del nuovo allenatore è stato una vera scossa per l’ambiente, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. Per settimane lui è stato lo Special One e continua ad esserlo: Roma, e la Roma in particolare, ha bisogno di condottieri, tanto più da quando non è sulla scena Franceso Totti. Mourinho, molto intelligente, ha capito subito e si è rapidamente messo al lavoro anche su questo fronte: la valorizzazione di Pellegrini, il recupero di Zaniolo e anche l’acquisto di Abraham sono tasselli del mosaico. Lui, però, deve restare e sentirsi il Re Leone, il signore della foresta calcistica romana e il risultato del derby ha incrinato questa narrazione.