Mourinho: “Il derby? Viene prima il Ludogorets”

Il tecnico: "Quando un allenatore pensa a una partita e nona quella successiva di solito non finisce bene"

José Mourinho prova a non entrare in clima derby , ma la tentazione è troppo forte, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Ed ecco che quando gli chiedono della stracittadina, lui fa dei riferimenti (indiretti) a Maurizio Sarri: "Quando un allenatore pensa a una partita e nona quella successiva di solito non finisce bene. lo ho avuto esperienze di questo tipo. Quando fai l'errore è difficile conviverci, così come dire che la colpa è del tecnico e quindi sì inizia a sparare per sviare l'attenzione. lo mi rifiuto completamente di parlare della prossima gara di campionato e sequalcuno dei miei giocatori lo fa sbaglia".