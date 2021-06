Mourinho, guarda che ti aspetta

I numeri della Roma di Fonseca sono negativi per sconfitte e gol subiti: si può solo migliorare

Quello che balza agli occhi, soprattutto in campionato, è il rendimento alterno tra casa e trasferta. Rimanendo in tema di gol subiti, sono stati 58 in 38 gare: appena 18 all'Olimpico (0.95 di media) ben 40 (2.11) fuori. Da dimenticare poi gli scontri diretti, appena una vittoria (contro la Lazio) in 12 gare, con 7 punti ottenuti sui 36 disponibili contro le prime sei della classifica. Un altro dato fa riflettere: la squadra cala spesso nella ripresa. Ne sono conferma sia il 53% dei gol segnati nel primo tempo rispetto al 47% nel secondo, ma anche il fatto che il 36% delle reti subite siano arrivate nella prima frazione mentre il 64% nella seconda.