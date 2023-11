Mourinho esulta e ora aspetta la Lazio: “Mai avuto in carriera un pubblico così”

José Mourinho respira solo quando si presenta davanti alle telecamere. Ha vissuto in apnea i 90 minuti più recupero di Roma-Lecce, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero concludendo la partita con cinque attaccanti in campo: "Ho applicato la vecchia filosofia che dice perdere 1-0 è uguale a perdere 10-0. Solo che questa volta abbiamo vinto". Lo rimarca lo Special One, per tutte le volte che la sua strategia è stata criticata. Questa volta ha funzionato in una giornata in cui tre dirette rivali per la Champions hanno perso punti: "Hanno perso Lazio, Atalanta, Milan e non è normale. Nello spogliatoio ho detto questo ai ragazzi. Non po-tevamo sprecare questa occasione".