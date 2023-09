Mourinho e Totti: due leggende per la Roma

Una cosa è certa: non sarebbe un inedito. Perché chi ama dipingerlo come un egocentrico che pensa solo a se stesso, dimentica che in carriera, appena ha potuto e soprattutto gli è stato concesso, Mourinho ha sempre instaurato rapporti ottimi...

Redazione

Una cosa è certa: non sarebbe un inedito. Perché chi ama dipingerlo come un egocentrico che pensa solo a se stesso, dimentica che in carriera, appena ha potuto e soprattutto gli è stato concesso, Mourinho ha sempre instaurato rapporti ottimi con le icone dei club nei quali ha lavorato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. A volte ricevendo appoggi esterni, come per Ferguson al Manchester United (“Ha vinto ovunque, è il migliore”) e Di Stefano al Real Madrid (“Spero che resti a lungo”). Altre affiancandosi bandiere societarie.

È accaduto al Real Madrid con Butragueno che spesso e volentieri lo ha difeso pubblicamente, a volte mettendosi contro anche la proprietà. E poi a Milano, con Beppe Baresi, una vita nell’Inter (16 stagioni e 559 gare alle spalle) che volle come vice. Ma non solo. Gabriele Oriali, 13 anni nerazzurro, 17 considerando anche le giovanili, fu la sua ombra nei tre anni meneghini. Fianco a fianco, come quando l’iconico gesto delle manette da parte dello Special costò al dirigente, che prese le sue parti, un’inibizione per 15 giorni e una multa di 10mila euro.

A Roma Mourinho denuncia il vuoto di una figura che sia vicino a lui nelle intemerate contro il mondo arbitrale ed esprima la linea del club nelle situazioni delicate permane, ed aveva pensato ad un profilo alla Totti. Se poi fosse realmente Francesco, sarebbe perfetto. Si è capito per l’ennesima volta giovedì, all’Italian Padel Award. È bastato che il Capitano, tra una battuta e un ammiccamento, aprisse all’ipotesi di un ritorno (anche senza mai chiarire l’eventuale ruolo e questo eventualmente non sarebbe un aspetto secondario), per bucare lo schermo e fare incetta di titoli sui media e diventare il nome più cercato nei social.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.