Mourinho e gli errori di Verona: “Serve più concentrazione”

Il mister duro con la squadra alla ripresa degli allenamenti

"I gol presi li voglio rivedere, ero troppo lontano per giudicare". Sono state queste le parole a caldo di José Moruinho domenica. In realtà li aveva visti benissimo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero,ne ha voluto parlare prima con la squadra e non ha fatto sconti. José è stato duro, non potendo passare sopra errori individuali e di squadra. Sotto osservazione l’1-1 del Verona con Mancini che non chiude su Caprari mentre il duo Ibanez-Calafiori è su Simeone e Veretout è in ritardo su Barak. Sul 2-2 ancora un errore di Mancini e sul 3-2 Cristante non accenna ad uscire su Faraoni.