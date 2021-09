Mourinho e gli americani, festa magica per la Roma

Serata speciale per Mourinho che festeggia la partita 1000 in carriera. Presente tutta la squadra con la dirigenza alla cena

Tutto il team della Roma schierato, in un ristorante deluxe della Capitale, in onore del suo allenatore stellato. Ieri sera, nel blindatissimo ristorante di Piazza Pio XI, lo storico traguardo dello "Special One", José Mourinho, è stato celebrato dai suoi ragazzi, e dalla proprietà americana, in pompa magna. Del resto l'allenatore portoghese ha festeggiato nel match di serie A tra la sua Roma e il Sassuolo la panchina numero 1000 in carriera. Che la festa abbia inizio. Come si legge da Lucilla Quaglia su "Il Messaggero", colpo d'occhio dell'ingresso impressionante: via vai di uomini del servizio d'ordine con auricolare, in impeccabili completi scuri. Si tenta di sbriciare all'interno del locale, che però ha accuratamente schermato le pareti in vetro con pannelli bianchi.