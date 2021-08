Mourinho è curioso di Shomurodov, con lui ha più opzioni in attacco

L'uzbeko dovrebbe presentarsi già contro il Belenenses nell'amichevole dove sarà utile all'allenatore per valutare i progressi tattici e fisici dei singoli

Nuova verifica per la Roma di Mourinho: oggi alle ore 12 (le 11 in Portogallo) e in diretta su Sky Sport Uno, l'amichevole contro il Belenenses (neopromosso nella Primeira Liga) allo stadio Municipal Bela Vista di Parchal, a meno di 10 chilometri da Carvoeiro, dove i giallorossi sono in ritiro dal 26 luglio. Il 7° test del precampionato sarà utile all'allenatore per valutare i progressi tattici e fisici dei singoli, scrive Ugo Trani su Il Messaggero Di quelli a disposizione che, però, sono più o meno sempre gli stessi. L'unico nuovo titolare è Rui Patricio, il portiere indicato dall'allenatore. Che per il resto non è stato accontentato. L'attenzione si sposta su Shomurodov. Dovrebbe presentarsi già contro il Belenenses. Mourinho ha cominciato a studiarlo in allenamento, sapendo di poterlo utilizzare in due zone del campo: da esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1, dove si alternerà con Mkhitaryan ed El Shaarawy, e da seconda punta nel 4-4-2, vicino a Dzeko o qualche metro dietro al centravanti. Shomurodov può convincere lo Special One: se si sacrifica nei rientri, avrà più spazio di altri. Il fisico di sicuro lo aiuta (191 centimetri per 75 chili).