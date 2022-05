Mourinho, attacco agli arbitri: “Ci devono spiegazioni”

Il tecnico è un fiume in piena, l’accusa è senza dubbio forte come quelle che ha rivolto alla classe arbitrale durante l’intera stagione

Mourinho è un fiume in piena, l’accusa è senza dubbio forte come quelle che ha rivolto alla classe arbitrale durante l’intera stagione: “La Fiorentina è stata più forte: ha giocato con motore e concentrazione differenti, ha meritato di vincere. Il problema non è solo di oggi: è Venezia, Bologna e di tanti e tanti episodi per cui non ci sono spiegazioni. Ora dov’è il signor Banti? A Coverciano? A Milano? Perché ha chiamato un arbitro come Guida che era a 10 metri e che ha visto che non era rigore? Perché? Sono questo tipo di spiegazioni che vogliamo e non abbiamo. E alla fine è così, perché è vero che abbiamo una finale che assorbe emozioni, energie e non è facile da dimenticare in un club come la Roma. Però, abbiamo un campionato da giocare ed è troppo quello che succede a questa squadra".