Mourinho, applausi alla Roma

Dopo l'annuncio dell'arrivo dello Special One ecco due vittorie di fila per i giallorossi

Basta la presenza in tv: Mourinho ha già cambiato la Roma, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. Dopo l’annuncio ecco due vittorie di fila. Una di prestigio, anche se inutile, contro il Manchester, e l’altra che riporta i giallorossi al settimo posto. Vittoria ritrovata in campionato dopo che era arrivato soltanto un punto nelle ultime 4 partite. Fonseca è tornato a giocare col 4-2-3-1, marchio di fabbrica con cui si presentò a Roma due anni fa. Ieri, inoltre, c’è stata una squadra giovane con in campo Fuzato, Kumbulla, Ibanez, Reynolds, Darboe e Mayoral. Nel primo tempo alla Roma non basta il grande possesso palla per essere in vantaggio, complici anche due legni. Nella ripresa c’è veramente un tiro al bersaglio in cui fanno il loro esordio in Serie A anche Bove e Zalewski.