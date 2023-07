Mourinho, ancora i piedi sul tavolo

Il tecnico lancia di nuovo il solito segnale: bisogna accelerare sul mercato

Questa volta José Mourinho si è superato, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Non si è limitato a postare una foto dei piedi incrociati, ma ha architettato un brevissimo piano sequenza con tanto di “attori” protagonisti e co-protagonisti. Ha chiesto a quasi tutti i membri del suo staff (Foti, Nuno Santos, Cerra, Rapetti, Salzarulo, Lanin, Esposito e Raieta) di raggiungerlo nel suo ufficio a Trigoria. Alcuni li ha lasciati in piedi a fissare il vuoto, altri li ha fatti sedere su sedie e divanetti a (far finta?) leggere degli appunti. José, invece, si è piazzato su una sedia, ha messo le gambe sul tavolo e incrociato i piedi. Il cameraman alle sue spalle ha ripreso la scena per 16 secondi, sufficienti per recapitare il messaggio ai diretti interessati.

Quale? Sempre il solito: bisogna accelerare sul mercato. Non è infatti la prima volta che lo Special One incrocia i piedi senza far nulla. Un segno d’attesa che ha mostrato anche lo scorso anno prima che arrivassero Dybala, Wijnaldum e Belotti. La sensazione di Mourinho è che le trattative stiano andando troppo a rilento e che alcune siano ancora in alto mare.

Manca soprattutto l’attaccante che possa sostituire Abraham, almeno un altro centrocampista e qualcuno sulla sinistra che possa far rifiatare Zalewski e Spinazzola che intanto ha ricevuto un’offerta di sei milioni l’anno per tre anni dall’Al-Shabab). A destra è arrivato Kristensen in prestito secco: oggi visite medicheI giorni passano, lunedì torneranno anche i calciatori che sono stati in nazionale a giugno e la squadra sarà praticamente al completo con i soli due innesti Aouar e Ndicka.