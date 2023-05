Mourinho al bivio Champions

Monza e Roma sono le formazioni che segnano di più nell’extra-time: 5 reti la squadra di Palladino, 7 quella di Mou. Stasera i giallorossi affronterànno una squadra ben diversa da quella apparsa all’Olimpico nella gara di andata (vittoria per 3-0) quando in panchina c’era ancora Giovanni Stroppa.Monza stasera e Inter sabato è un doppio snodo per la squadra di Mourinho, che non può più sbagliare. E la situazione, come noto, non è delle migliori: Mou combatte con un elenco di infortunati che fa paura. José - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - per ora può contare solo sull’apporto morale dei suoi illustri “assenti”, visto che li ha inseriti tra i convocati per la trasferta del Brianteo.