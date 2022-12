Mourinho, una mediana da rifondare aspettando Wijnaldum

Ci riprova scrive Stefano Carina su Il Messaggero. La prima volta si era dovuto arrendere dopo due partite. Anzi, dopo una gara e mezza. L’esperimento di arretrare Pellegrini a centrocampo, infatti, frulla nella testa di Mourinho da questa estate. L’innesto in corsa di Camara aiuta. Certamente più dinamico ma quando l’asticella si alza, Mady va in tilt (Napoli,Betis e Lazio), mostrando tutti i suoi limiti. Urge qualcosa di diverso. E siccome attendersi l’uomo che possa risolvere i problemi dal mercato a gennaio (seguiti Cardoso dell’Internacional e Branthwaite in prestito al Psv ma di proprietà dell’Everton) è da escludere, la Roma che ambisce ad un posto in Champions, non può permettersi di aspettare Wijnaldum. Da qui, l’idea di abbassare nuovamente Pellegrini - ora che Zaniolo e Dybala saranno a pieno regime - verrà riproposto. Lorenzo è pronto a venire incontro alle esigenze della squadra che dovrà però recuperare il vero Abraham. «Può diventare uno dei migliori 9 del mondo - ha detto a Four Four Two - ha un potenziale incredibile. Oltre ad essere un grande giocatore, è vitale per il nostro gruppo». Della serie: giù le mani da Tammy. E a proposito di gruppo: c’è attesa per capire cosa farà Karsdorp. L’olandese è atteso a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, fissati lunedì alle ore 11. Dopo non aver risposto alla convocazione lo scorso 19 novembre, non aver partecipato alla tournée in Giappone («Non sono in condizione di venire a Tokyo», la giustificazione addotta al club) ed essersi sottoposto alla visita medica richiesta dalla società, non è passato inosservato come il laterale abbia trascorso questi ultimi giorni in vacanza in Thailandia.