Mou trattiene Pellegrini: “Firmi subito il rinnovo”

L'ennesimo endorsement per il capitano con annessa una conferma

Una rete che ha chiuso i conti-qualificazione e ha aperto un nuovo capitolo. Per la Roma ma soprattutto per Zaniolo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Perché segnare in amichevole ti regala la sensazione di essere tornato. Farlo in una partita ufficiale lo trasforma in certezza. Nicolò is back. A 400 giorni dall'ultimo sigillo con la Spal (22 luglio 2020), ritrova il gol, cancellando così quel doppio giallo con la Viola che gli aveva rovinato il debutto.

"Gli ho chiesto se aveva bisogno di due giorni di vacanza, per me non sarebbe stato un problema concederglieli visto che a Salerno non potrà giocare. - ha detto Mourinho a fine gara - Ma lui mi ha detto di no, che vuole stare con i compagni. E questo è importante". Una benedizione. Soprattutto per quello che Mou dirà poi riguardo alla squadra in generale: "Io per lavorare bene devo amare i miei giocatori. Se non ho quel feeling sono una persona e un allenatore diverso". E visto che un padre non fa distinzioni tra i figli, arriva l'ennesimo endorsement per Pellegrini, con annessa una conferma: il rinnovo è ormai cosa fatta. "Deve firmare il suo contratto domani o dopodomani. Il club è fantastico con lui e lui lo è con il club. C'è uno sforzo incredibile per farlo felice per tanti anni, deve firmare subito. Se va in Nazionale firmerà dopo, se rimane a Trigoria firma subito. Siamo felici, abbiamo bisogno di lui", le parole eloquenti dello Special One, sempre più stella polare della Roma. In campo e fuori. Il giorno della presentazione disse di "non volere la Roma di Mourinho ma la Roma dei romanisti. Io sono uno in più, niente di più". Non è vero e lo sa bene.